Туман накроет половину Казахстана - объявлено штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в нескольких регионах Казахстана.
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Казахстанцев предупреждают о ветре, снегопадах и тумане, передаёт BaigeNews.kz.
Туман и ветер прогнозируются в Жетысу и Жамбылской области.
Туман накроет Алматы, Улытау, Алматинскую область и ЗКО.
Жителей области Абай предупредили о пыльной буре и ветре.
В ВКО и области Абай сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
В Акмолинской области ожидается дальнейшее интенсивное таяние снежного покрова, формирование и добегание талого стока с верховьев рек, полей и балок, ослабление ледовой обстановки (возможны заторные явления), повышение уровней воды на реках области, возможно превышение опасных уровней, в следствие чего возможны разливы и подтопления автодорог, населенных пунктов, жилых и хозяйственных построек талыми водами.
В СКО в связи с добеганием талого стока с верховьев рек, полей и балок, по Северо-Казахстанской области ожидается дальнейшее ослабление ледовой обстановки и повышения уровня воды на реках области, в следствие чего возможно разливы и подтопление автодорог, населеных пунктов, жилых и хозяйсвеных построек талыми водами.
В Алматы и Алматинской области в связи с неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.
Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
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