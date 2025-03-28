Казахстанцев предупреждают о ветре, снегопадах и тумане, передаёт BaigeNews.kz.

Туман и ветер прогнозируются в Жетысу и Жамбылской области.

Туман накроет Алматы, Улытау, Алматинскую область и ЗКО.

Жителей области Абай предупредили о пыльной буре и ветре.

В ВКО и области Абай сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

В Акмолинской области ожидается дальнейшее интенсивное таяние снежного покрова, формирование и добегание талого стока с верховьев рек, полей и балок, ослабление ледовой обстановки (возможны заторные явления), повышение уровней воды на реках области, возможно превышение опасных уровней, в следствие чего возможны разливы и подтопления автодорог, населенных пунктов, жилых и хозяйственных построек талыми водами.

В СКО в связи с добеганием талого стока с верховьев рек, полей и балок, по Северо-Казахстанской области ожидается дальнейшее ослабление ледовой обстановки и повышения уровня воды на реках области, в следствие чего возможно разливы и подтопление автодорог, населеных пунктов, жилых и хозяйсвеных построек талыми водами.

В Алматы и Алматинской области в связи с неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.