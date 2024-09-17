Шторм "Борис": казахстанцев в Европе просят быть на связи
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В связи с неблагоприятными погодными условиями в Центральной и Восточной Европе в Центре международных программ выступили с официальным сообщением, передаёт BaigeNews.kz.
Центр внимательно отслеживает ситуацию со штормом "Борис" и поддерживает контакт со стипендиатами, обучающимися в регионе.
"Шторм затронул Польшу, Чехию, Австрию, Словакию и Венгрию - страны, в которых по программе "Болашак" и научным стажировкам находятся 15 граждан Казахстана. Все стипендиаты уведомлены о мерах безопасности и следуют рекомендациям местных властей. На данный момент информации о пострадавших среди наших студентов нет, на связи с ними наши кураторы. Призываем соблюдать все меры предосторожности и быть на связи для вашей безопасности", - сказано в сообщении.
Обрушившийся шторм называют самым разрушительным за несколько десятилетий.
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