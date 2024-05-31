Штатную численность Комитета по возврату активов увеличили на 20 человек

Президент Казахстана внес поправки в ряд указов касательно увеличения штатной численности Комитета по возврату активов Генпрокуратуры РК, передаёт BaigeNews.



Теперь общая штатная численность сотрудников прокуратуры (Генеральная прокуратура, Академия правоохранительных органов, органы прокуратуры, Комитет по правовой статистике и специальным учетам, его территориальные и приравненные к ним органы, Комитет по возврату активов) составляет 5886 человек. Ранее в штате было 5866 человек.



Кроме того, у председателя Комитета теперь не один, а несколько заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным Прокурором РК по представлению председателя Комитета. Их обязанности и полномочия определяет председатель Комитета.