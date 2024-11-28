Штат спецподразделения по защите женщин от насилия в МВД увеличен до 256 человек

На заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК рассмотрен вопрос о специализации женщин-следователей по расследованию насильственных преступлений против женщин и детей, а также деятельности подразделений органов внутренних дел по защите женщин от насилия, передаёт BaigeNews.kz.

"Президент уделяет особое внимание вопросам защиты интересов материнства и детства. Это стратегическая задача государства. В этом году усилия Национальной комиссии направлены на обеспечение неукоснительного соблюдения принципа "Закон и порядок". Вопрос совершенствования системы расследования преступлений в отношении женщин и детей – на контроле Национальной комиссии. Наша задача – используя имеющийся потенциал следователей-женщин, обеспечить соблюдение и полноценное исполнение закона по обеспечению безопасности женщин и детей", - отметила, открывая заседание, председатель Национальной комиссии Аида Балаева.

По вопросу повестки дня выступили заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов и член Нацкомиссии, правозащитник Айман Умарова.

Штатная численность специального подразделения по защите женщин от насилия в структуре МВД увеличена до 256 единиц. Расследованием насильственных преступлений сексуального характера в отношении женщин и несовершеннолетних занимается 261 следователь-женщина.

Для эффективной работы созданных групп разработаны и утверждены Правила, где определены организационные основы деятельности, в том числе требования об исключительном расследовании данных уголовных дел следователями-женщинами.

Подразделениями МВД по защите женщин от насилия в этом году пресечено 16 тысяч нарушений, к административной ответственности привлечено 91 тысяча дебоширов, из них арестовано 24 тысяч, что в 2,5 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Мобильными группами осмотрено более 33 тысяч семей и выявлено более тысячи семей, нуждающихся в помощи.

Нацкомиссией совместно с ФНБ "Самрук-Казына" инициирован пилотный проект "One-Stop-Service" "Бір қадам". В рамках проекта рассмотрено более 46 уголовных дел, большинство из которых связано с сексуальным насилием над детьми. 669 обратившихся женщин и детей получили экстренную правовую, психологическую и экспертную помощь.

Проект показал свою востребованность и эффективность. В рамках проекта поданы иски, на основании которых возбуждены уголовные дела по развращению малолетних, изнасилованию, домогательствам, буллингу, насилию в тюрьме, убийству в результате бытового насилия.

Нацкомиссия продолжит отслеживание правоприменительной практики в сфере защиты прав женщин и детей. Эффективность этой работы будет напрямую зависеть от того, насколько успешно будет выстроена согласованная работа правоохранительных органов, общественных организаций и неравнодушных граждан.

По итогам заседания председатель Национальной комиссии Аида Балаева дала ряд поручений государственным органам.