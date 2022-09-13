Штаб по обеспечению студентов общежитиями создали в Алматы

Фото: BaigeNews.kz / Arman Mukhatov

В Алматы создали специальный круглосуточный штаб по обеспечению студентов общежитиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар24". Он действует на базе Сатпаев университета.

В вузе могут временно разместить от 50 до 100 человек в сутки. А в это время им будут подыскивать жильё с оптимально удобными условиями для проживания в течение всего учебного года. Министр науки и высшего образования, прибывший в Алматы с рабочим визитом, ознакомился с работой штаба.

Как стало известно, за помощью обратились уже 88 студентов, оказавшихся в трудных условиях, 17 из них устроены. Для первокурсников нашли места в общежитиях. Нуждаются в них ещё около 500 студентов других курсов. Порядка семи тысяч студентов из категории социально уязвимых, кроме стипендий, получают дополнительные выплаты в 50-60 тысяч тенге для найма жилья.

На сегодня в 35 вузах Алматы обучаются около 250 тысяч юношей и девушек, 70 процентов из которых – приезжие.

"Ко всем высшим учебным заведениям отныне предъявляются требования получения лицензий по обучению новым специальностям, а также созданию всех необходимых условий. К примеру, если вуз принимает 100 студентов, то должен создать и 100 мест в общежитиях. То есть требования ужесточаются. Совместно со специальным финансовым центром создаётся программа – к 2026 году обеспечить потребность на 70-80 процентов. А к 2029-му постараемся решить вопрос на все 100 процентов", - сказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Сейчас проблему нехватки мест в студентческих общежитиях решают дополнительными субсидиями. Студентам выдают 60 тысяч тенге ежемесячно на обучение или аренду квартиры.