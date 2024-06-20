Штаб по борьбе с терроризмом обратился к жителям Астаны
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Антитеррористическое учение проведут в Астане. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом, передаёт BaigeNews.
"В период с 20 по 21 июня Столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории г.Астана планируется проведение планового антитеррористического учения. Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления", - говорится в сообщении.
К слову, предусмотрено введение мер ограничения, в том числе по движению пешеходов и транспорта в различных районах города.
"В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", - добавили в штабе.
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