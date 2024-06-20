Штаб по борьбе с терроризмом обратился к жителям Астаны

Антитеррористическое учение проведут в Астане. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом, передаёт BaigeNews.

"В период с 20 по 21 июня Столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории г.Астана планируется проведение планового антитеррористического учения. Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления", - говорится в сообщении.

К слову, предусмотрено введение мер ограничения, в том числе по движению пешеходов и транспорта в различных районах города.