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Штаб по борьбе с терроризмом обратился к жителям Астаны

Сегодня, 10:28
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 10:28
Сегодня, 10:28
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Фото: akorda.kz

Антитеррористическое учение проведут в Астане. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом, передаёт BaigeNews.

"В период с 20 по 21 июня Столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории г.Астана планируется проведение планового антитеррористического учения. Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления", - говорится в сообщении.

К слову, предусмотрено введение мер ограничения, в том числе по движению пешеходов и транспорта в различных районах города.  

"В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", - добавили в штабе.

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