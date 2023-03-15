Штаб демпартии "Ак жол" провёл акцию "Дойти до каждого" в Астане

Предвыборный штаб демократической партии "Ак жол" в рамках агитации провёл акцию "Дойти до каждого", в ходе которой общественники распространяли агитматериалы среди жителей Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

"До завершения агитации остались считанные дни. По всей стране, от крупных городов до отдалённых сел, наши волонтёры и активисты проводят работу с населением. Сегодня мы провели акцию "Дойти до каждого", в рамках которой раздали агитматериалы и провели беседу с жителями, рассказали о политической программе партии", - сообщила член Астанинского штаба Аяулым Мукашева.