Схрон с оружием нашли полицейские Тараза в заброшенном доме
Злоумышленники замаскировали его под кучу мусора.
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Сотрудники полиции в одном из заброшенных домов в Таразе обнаружили схрон с оружием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.
Схрон был замаскирован под кучу мусора.
"Среди изъятого ― охотничье ружьё, магазин от пистолета "ПМ", электрошокер, специальные средства. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
В ДП Жамбылской области напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет. Но только если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется, заверили в департаменте.
Ранее сообщалось, что тайники с оружием изъял КНБ в двух регионах Казахстана.