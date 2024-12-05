Схрон с оружием нашли полицейские Тараза в заброшенном доме

Сотрудники полиции в одном из заброшенных домов в Таразе обнаружили схрон с оружием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.

Схрон был замаскирован под кучу мусора.

"Среди изъятого ― охотничье ружьё, магазин от пистолета "ПМ", электрошокер, специальные средства. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

В ДП Жамбылской области напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет. Но только если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется, заверили в департаменте.

Ранее сообщалось, что тайники с оружием изъял КНБ в двух регионах Казахстана.