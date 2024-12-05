  • 5 Декабря, 17:50
  • BAIGENEWS

Схрон с оружием нашли полицейские Тараза в заброшенном доме

Злоумышленники замаскировали его под кучу мусора.

Сегодня, 16:27
АВТОР
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cool-readers.ru Сегодня, 16:27
Сегодня, 16:27
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Фото: cool-readers.ru

Сотрудники полиции в одном из заброшенных домов в Таразе обнаружили схрон с оружием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области. 

Схрон был замаскирован под кучу мусора.

"Среди изъятого охотничье ружьё, магазин от пистолета "ПМ",  электрошокер, специальные средства. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

В ДП Жамбылской области напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет. Но только если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется, заверили в департаменте.

Ранее сообщалось, что тайники с оружием изъял КНБ в двух регионах Казахстана.

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