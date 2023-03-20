Схрон с огнестрельным оружием нашли в пригороде Семея

Схрон с оружием обнаружили в пригороде Семея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Его нашёл в одном из дачных массивов в заброшенном домике участковый инспектор полиции.

"Обнаружен полиэтиленовой мешок, обмотанный скотчем, в котором находилось огнестрельное оружие ИЖ-56, Белка №А-2691 калибра 12 миллиметров, газовый пистолет Агент-Рекс иностранного произвотства, калибр восемь миллиметров, нарезное оружие неустановленного типа без номера, имеющие курок и затворную задержку, патрон калибра 12 миллиметров, упаковка патронов 22 миллиметров калибра", - говорится в сообщении.

По данному факту назначена судебно-баллистическая экспертиза. Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК.