Шри-Ланка разрешит безвизовый въезд для казахстанцев

Кабинет министров Шри-Ланки принял решение разрешить гражданам 35 стран безвизовый въезд в страну с 1 октября 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DailyMirror.

Новость сообщил советник министерства туризма Харин Фернандо. По его словам, в число этих стран входят Казахстан, Германия, Великобритания, Нидерланды, Австралия, Индия, Китай и Япония.

Список стран выглядит следующим образом: