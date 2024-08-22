Шри-Ланка разрешит безвизовый въезд для казахстанцев
Сегодня, 16:49
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Сегодня, 16:49Сегодня, 16:49
96Фото: pxhere.com
Кабинет министров Шри-Ланки принял решение разрешить гражданам 35 стран безвизовый въезд в страну с 1 октября 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DailyMirror.
Новость сообщил советник министерства туризма Харин Фернандо. По его словам, в число этих стран входят Казахстан, Германия, Великобритания, Нидерланды, Австралия, Индия, Китай и Япония.
Список стран выглядит следующим образом: