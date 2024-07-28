Шпажист Вадим Шарлаимов завершил выступление на Олимпиаде-2024

Представитель команды Казахстана по фехтованию на шпаге Вадим Шарлаимов завершил выступление на Олимпиаде-2024 в индивидуальном зачёте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсмен дошел до 1/16 финала соревнований. За выход в 1/8 он бился против пятикратного чемпиона мира Янника Бореля из Франции.

Поединок завершился со счётом 15:13 в польщу оппонента.

Добавим, что Шарлаимов также будет выступать в командных соревнованиях.