Шпажист Руслан Курбанов пробился 1/8 финала на Олимпиаде-2024

Один из лидеров команды Казахстана по фехтованию на шпаге Руслан Курбанов с победы стартовал на Олимпийских играх-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он начинал выступление в индивидуальных соревнованиях с 1/16 финала. В этом раунде его противником был Хуссам Элькорд. Казахстанец уверенно выиграл поединок. Итоговый счет составил 15-13.

Следующим его соперником будет олимпийский чемпион Ромен Каннон из Франции.

Добавим, что также в 1/16 финала сегодня выступить Эльмир Алимжанов. Вадим Шарлаимов, к сожалению, завершил выступление.