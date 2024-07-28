Шпажист Руслан Курбанов пробился 1/8 финала на Олимпиаде-2024
Сегодня, 17:26
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Сегодня, 17:26Сегодня, 17:26
165Фото: Владислав Семенов/olympic.kz
Один из лидеров команды Казахстана по фехтованию на шпаге Руслан Курбанов с победы стартовал на Олимпийских играх-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Он начинал выступление в индивидуальных соревнованиях с 1/16 финала. В этом раунде его противником был Хуссам Элькорд. Казахстанец уверенно выиграл поединок. Итоговый счет составил 15-13.
Следующим его соперником будет олимпийский чемпион Ромен Каннон из Франции.
Добавим, что также в 1/16 финала сегодня выступить Эльмир Алимжанов. Вадим Шарлаимов, к сожалению, завершил выступление.
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