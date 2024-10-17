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Шоумен Турсынбек Кабатов попал в больницу

Сегодня, 15:53
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instagram.com/tursynbek_kabatov_resmi Сегодня, 15:53
Сегодня, 15:53
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Фото: instagram.com/tursynbek_kabatov_resmi

Артист и телеведущий Турсынбек Кабатов отменил ближайшие концерты и сообщил поклонникам, что попал в больницу, передаёт BaigeNews.kz.

"Дорогие зрители! По состоянию здоровья я попал в больницу. Поэтому объявляю, что мои концерты перенесли на 2025 год!" - написал он в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Tursynbek Kabatov (@tursynbek_kabatov_resmi)

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