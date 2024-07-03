Шоу в честь Дня домбры пройдёт в Астане

7 июля на территории ЭКСПО пройдет праздничное шоу-концерт "Заманауи домбыра", посвященное национальному Дню домбры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

"Концепция концертной программы – это музыкальный перфоманс с использованием мультимедийных интерактивных технологий, нацеленный на исследование и демонстрацию потенциала казахского этнического инструмента домбра в сочетании с современным балетом", - сообщили в акимате.

Как отметили организаторы мероприятия, путем коллаборации музыкантов, художников, артистов балета и графических специалистов будет создано инновационное звуковое и визуальное произведение, в которых домбра будет играть центральную роль.

Ведущими концерта будут Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек.

Гости вечера: Kalifarniya, Актоты Болшова, этно-фольклорный ансамбль "Коркыт", ансамбль домбристов виртуозов "Серпер", этно-группа SAZ, группы Steppe Sons, Assyl, T&Y, "Арт-домбыра", Aldaspan, Dj Годунов.

Мероприятие начнётся в 18:00.