Шоу дронов в Астане увидели более 100 тысяч зрителей

В День столицы в Астане состоялось световое шоу дронов ASPAN, передаёт BaigeNews.kz.

Шоу развернулось на территории EXPO. Посмотреть его пришли десятки тысяч жителей и гостей столицы. В ночном небе сменяли друг друга световые изображения.

"Дроны показали в ночном небе такие фигуры и объекты, как: планета Земля, карта Казахстана, шанырак, ракета и Сатурн, Байтерек, "Таза Казахстан", Флаг Казахстана", Сердце и Астана. Для шоу дронов в небо запустили 1250 скоростных радиоуправляемых аппаратов, из которых 70 аппаратов - пиротехнические дроны. Это новая технология симбиоза дронов и пиротехники. Все визуальные эффекты синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов", - рассказали в акимате столицы.

Более 100 тысяч человек приняли участие в праздничном концерте Open Air и шоу дронов. Красочное световое представление организовано за счет спонсорских средств.

На праздничном концерте под открытым небом выступали звёзды отечественной эстрады: Ninety one, Orda, Raim, Sadraddin, Kalifarniya, Nazima, Alpha, T'OI, Imzi, Курмаш Махан, Jazzdauren и другие артисты.

7 июля на площадке EXPO состоится праздничный шоу-концерт, посвященный Дню домбры. Гости вечера: этно-фольклорный ансамбль "Қорқыт", группа "Made in KZ", Ибрагим Ескендир и детский творческий центр "Алтын Домбыра", группа "Assyl", Kalifarniya, Qanay, Актоты Болшова и другие артисты.