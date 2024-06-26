Шоу дронов пройдет в Астане ко дню столицы
Сегодня, 11:14
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Сегодня, 11:14Сегодня, 11:14
128Фото: gov.kz
К празднованию Дня столицы запланировано порядка 100 разноплановых мероприятий, в том числе в жилых массивах города. Большая часть - бесплатные для всех жителей и гостей города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
"6 июля – на день столицы – будет организовано световое шоу дронов. Шоу будет организовано за счет спонсорских средств", - говорится в сообщении.
С 26 июня по 4 июля будут осуществляться технические взлеты, которые позволят проверить техническое состояние и работоспособность аппаратуры. Финальную картинку жители и гости столицы увидят 6 июля на территории ЭКСПО.
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