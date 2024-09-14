  • 14 Сентября, 03:08
  • BAIGENEWS

Шоссе Коргалжын частично перекроют в Астане

Сегодня, 02:38
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 02:38
Сегодня, 02:38
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Фото: pixabay.com

Управление транспорта города Астаны сообщило о проведении ремонта дорожного полотна правой стороны шоссе Коргалжын на подходе к проспекту Туран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"В этой связи с 14-15 сентября текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение автотранспорта будет организовано согласно схеме объезда", - сообщили в акимате.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

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