Шоссе Коргалжын частично перекроют в Астане

Управление транспорта города Астаны сообщило о проведении ремонта дорожного полотна правой стороны шоссе Коргалжын на подходе к проспекту Туран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"В этой связи с 14-15 сентября текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение автотранспорта будет организовано согласно схеме объезда", - сообщили в акимате.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.