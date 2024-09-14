Шоссе Коргалжын частично перекроют в Астане
Сегодня, 02:38
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Сегодня, 02:38Сегодня, 02:38
79Фото: pixabay.com
Управление транспорта города Астаны сообщило о проведении ремонта дорожного полотна правой стороны шоссе Коргалжын на подходе к проспекту Туран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
"В этой связи с 14-15 сентября текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение автотранспорта будет организовано согласно схеме объезда", - сообщили в акимате.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
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