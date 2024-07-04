ШОС является самым важным консолидированным механизмом - и.о. президента Ирана

Исполняющий обязанности Президента Исламской Республики Иран Мохаммед Мохбер выступил на встрече "ШОС плюс", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Республика Иран официально принимает участие в саммите ШОС. Наше членство было согласовано во время последней президентской организации и внесло большой вклад в работу организации. К сожалению, произошла ужасная трагедия в нашей стране. Поэтому мне хотелось бы поблагодарить всех вас за ваши теплые слова сочувствия. Потому что мы решительно относимся к тому, чтобы консолидировать и углубить наши текущие двусторонние взаимоотношения, а также консолидировать стратегические взаимоотношения в рамках ШОС. Поскольку ШОС является самым важным многосторонним и консолидированным механизмом", - сказал и.о. президента Ирана.