ШОС становится якорем стабильности на фоне перемен - эксперты

В интервью китайскому информационному агентству Синьхуа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что по результатам саммита участники "обратятся к мировому сообществу с призывом начать честный и открытый глобальный диалог, принять новую парадигму безопасности". Что подразумевается под новой парадигмой безопасности, выясняла корреспондент BaigeNews.kz.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) за годы своего существования прошла значительный путь. За это время существенно изменилась геополитическая ситуация в мире. ШОС из формального соглашения выросла в международную организацию по вопросам военно-политического сотрудничества, а также экономическими и гуманитарными проблемами. Сегодня она является важным фактором евразийской и азиатской системы безопасности.

По словам политолога Данияра Ашимбаева, сильно изменился и вес игроков в мировой политике и экономике, участвующих в интеграции.

"Мы видим, как мощно развился Китай, как значительная часть Евразии выходит из-под западного влияния. ШОС является одной из таких площадок, которая позволяет постоянно держать руку на пульсе и координировать усилия держав региона по дальнейшему развитию сотрудничества", - сказал он.

Данияр Ашимбаев утверждает, что авторитет ШОС растёт. На фоне вовлеченности большинства стран в различные геополитические конфликты, саммит ШОС становится значимым событием в мировой политике.

Какая польза Казахстану от ШОС?

Политолог Валерий Володин утверждает, что Казахстан стремится к максимально широкому, равному и всеобъемлющему диалогу с глобальными партнёрами. Концепция неделимости евразийской безопасности, декларируемая Токаевым, становится ключевым элементом в парадигме безопасного мира на региональном и глобальном уровнях.

"Разумно, что каждое государство будет отстаивать свои интересы. Так, Казахстан будет делать упор на региональную стабильность, которая позволит реализовывать множество национальных интересов и совместных проектов с Китаем и Россией. Кроме того, дипломатический дар Касым-Жомарта Токаева будет подталкивать Шанхайскую организацию сотрудничества стать не просто дискуссионным клубом, а реальным механизмом решения проблем в Евразии при помощи дипломатии", - считает Володин.

Он добавил, что ШОС не позиционирует себя ни как военный блок, ни как организацию непосредственной безопасности в регионе, поэтому, можно говорить, что Шанхайская организация сотрудничества сегодня пытается моделировать новый многополярный миропорядок. В целом, попытки создания новых полюсов силы на площадках ШОС, ОДКБ, СНГ заметно усиливаются в связи с изоляцией России и трений "глобального Запада" с Китаем.

Плюсы и минусы расширения ШОС

Символично, что в 2017 году, когда принимали Индию и Исламскую Республику Пакистан в ряды ШОС, соглашение о завершении процедуры приема этих стран и предоставлении им статуса членов Организации было подписано в Астане. Спустя 7 лет в организацию намереваются включить Белоруссию, также в Астане.

Данияр Ашимбаев выделяет плюсы этого расширения.

"Однозначно, есть плюсы в том, что Индия и Пакистан, с одной стороны, братские народы, а с другой - находящиеся в конфронтации, вошли в одну организацию одновременно. Для них важно подключение к глобальным процессам евразийской интеграции и сотрудничество с Центральной Азией, Россией, Китаем. Понятно, что такое вовлечение способствует снижению рисков конфликтов между этими игроками. Вхождение Белоруссии в ШОС давно ожидаемо. Лукашенко высказывал претензии на прошлых мероприятиях, и я думаю, это вполне естественно. ШОС растет и превращается в мощный региональный блок, который охватывает не только Азию, но и Европу, становясь серьезным игроком на мировой политической арене. Страны ШОС стараются решать конфликты без вовлечения в глобальные противостояния и продвигать собственную повестку", - сказал политолог.

Он добавил, что прежние однополярные меры рушатся, и такие объединения, как ШОС, БРИКС, ОДКБ, ЕАЭС, становятся якорями стабильности в условиях неспокойной ситуации в мире.

Когда Шанхайская пятерка только возникла, речь шла лишь о взаимной координации. Сейчас ШОС стала международной организацией.

Валерий Володин считает расширение ШОС разумной мерой. Однако это, по его словам, создаёт дополнительные центры обсуждений и принятия решений, увеличивая и без того непростые бюрократические процессы. Но внедрение большего количества государств в полной мере отвечает логике существования ШОС.

"Взаимопонимание и создание мер доверия государств ШОС – дело довольно непростое, в особенности, когда китайская сторона активно стремится к экономической гегемонии в регионе, и легко подомнет под себя прочих участников. В последние годы увеличивается количество конфликтов, втягивающих в свою орбиту страны ШОС. Китай и Индия, как и Пакистан и Индия не способны в ближайшей перспективе разрешить пограничные конфликты. Угрозы терроризма и экстремизма выходят на новый виток, и есть большой шанс, что затронут именно государства ШОС", - сказал Володин.

Что такое парадигма безопасности?

В интервью китайскому информационному агентству Синьхуа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что по результатам саммита участники "обратятся к мировому сообществу с призывом начать честный и открытый глобальный диалог, принять новую парадигму безопасности". Как отметил Данияр Ашимбаев, это, прежде всего, решение конфликтов дипломатическим путем.

"Стратегия глобальной безопасности предусматривает сокращение взаимных угроз. Большинство существующих конфликтов были связаны с тем, что стороны не учитывали вопросы безопасности друг друга. Сотрудничество между нашими странами в рамках ШОС является глобальным фактором стабилизации. Здесь речь идет не только о решении проблем мирным путем, но и о деэскалации конфликтов и демилитаризации отдельных регионов с целью предотвратить превращение их в зоны глобальных военных действий", - сказал политолог.

На предстоящем саммите будут приняты декларация о мирном сосуществовании и стратегия ШОС на ближайшие 10-11 лет. Кроме того, саммит станет площадкой для громких заявлений и инициатив со стороны глав мировых и региональных сверхдержав. Также в рамках саммита пройдут двусторонние переговоры между главами стран-участниц и странами-наблюдателями. Среди них – председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, делегации из Индии, Пакистана, Ирана и других стран.

У экспертного сообщества большие ожидания от этого саммита.

"Надеюсь, он пройдет достаточно спокойно и конструктивно. Итоговая декларация будет не столько формальным документом, сколько конкретным механизмом, который станет основой мировой геополитики. Западные страны находятся в конфронтации с рядом стран-участниц ШОС, поэтому ожидать их одобрения сложно. Тем не менее, документы, принятые на саммите, будут иметь глобальное значение и не останутся просто декларациями", - отметил политолог Данияр Ашимбаев.

Также будут рассмотрены перспективы совместных проектов в энергетике, нефте- и газоразведке, экологии и водных ресурсах.