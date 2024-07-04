ШОС сегодня превратилась во влиятельную международную структуру - Эмомали Рахмон

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на встрече "ШОС плюс" представил видение Таджикистана по вопросу дальнейшего расширения сотрудничества в рамках Организации, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"ШОС сегодня превратилась во влиятельную международную структуру, играющую заметную роль в мировой политике. Организация вносит практический вклад в дела сохранения стабильности и безопасности в регионе со всей ответственностью развития мировой экономики, расширения диалога культур и цивилизаций. Выработанная в рамках ШОС модель сотрудничества из года в год набирает силу. Нас объединяет единое целое, стремление к укреплению мира и стабильности в наших странах и регионах", - сказал Эмомали Рахмон.

Он представил видение Таджикистана по вопросу дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках ШОС.

"Прежде всего, мы выступаем за дальнейшее активное продвижение политического диалога, необходимо также наращивать совместные усилия в экономической сфере. Наши страны располагают значительными минерально-сырьевыми ресурсами и мощной производственной базой. Торговый оборот Таджикистана со странами ШОС показывает поступательную динамику роста, его объем в прошлом году составил более 80%", - проинформировал президент.

Он добавил, что пришло время перейти к реализации совместных проектов с вовлечением потенциала государств-наблюдателей и партнеров в сферах высоких технологий, инноваций и искусственного интеллекта, в сельском хозяйстве и инвестициях.