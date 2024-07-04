ШОС одна из крупнейших и авторитетнейших региональных организаций – Путин

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече "ШОС плюс", назвал ШОС одной из крупнейших организаций, передаёт BaigeNews.kz.

"Всем очевидно, что ШОС сегодня одна из крупнейших и авторитетнейших региональных организаций", - сказал Путин.

По мнению президента России, организация может в практическом плане многим поделиться со всеми странами, которые заинтересованы и готовы сотрудничать.

"В свою очередь, наша организация рада принять любой конструктивный вклад в ее деятельность, впитать все то ценное, что предлагают наши партнеры", - сказал Путин.

Он отметил экономические результаты ШОС. Совокупный ВПП государств ШОС в 2023 году в среднем увеличился на 5,2 процента. Промышленное производство увеличилось на четыре процента. Инфляция в 2,4 процента. Это хорошие показатели, считает Путин.

По его словам, продолжается последовательно углубляться взаимодействие в сфере энергетики, инфраструктуры, продовольственной безопасности.

"В ШОС предпринимаются шаги по выстраиванию и оптимизации цепочек торговли, логистики и взаимных расчетов. Формируются новые более эффективные, транспортные коридоры, соединяющие с Севера на Юг и с Запада на Восток", - сказал Путин.

Он подчекрнул, что в организации учитывают и с уважением относятся к мнению всех стран-участников.