ШОС даёт возможность Казахстану общаться на равных с мировыми гигантами - политолог

На полях саммита ШОС политолог Адиль Каукенов поделился с корреспондентом BaigeNews.kz своим мнением касательно главного политического события этого лета.

Адиль Каукенов подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества сегодня является самой крупной и авторитетной организацией в мире.

"ШОС – это одна из крупнейших мировых организаций. Она очень выгодно отличается даже от такой гигантской организации, как БРИКС. Если БРИКС – это клуб, где государства общаются на самом высшем уровне, но всё-таки это больше совещательный орган. ШОС – это конкретная организация, у которой есть не только устав и процедуры, но в частности есть аппарат, обязательства", - сказал политолог.

Он отметил, что Казахстан, будучи частью этой Организации, имеет большие преимущества.

"Организация включает в себя таких гигантов, как Китай, Индия. Это дает возможность Казахстану и Центрально-Азиатскому региону не просто общаться на равных с такими большими странами, но и создавать новые правила, новые условия для дальнейшей работы", - сказал Каукенов.

По его словам, другие страны проявляют большой интерес к Организации.