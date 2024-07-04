ШОС даёт возможность Казахстану общаться на равных с мировыми гигантами - политолог
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На полях саммита ШОС политолог Адиль Каукенов поделился с корреспондентом BaigeNews.kz своим мнением касательно главного политического события этого лета.
Адиль Каукенов подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества сегодня является самой крупной и авторитетной организацией в мире.
"ШОС – это одна из крупнейших мировых организаций. Она очень выгодно отличается даже от такой гигантской организации, как БРИКС. Если БРИКС – это клуб, где государства общаются на самом высшем уровне, но всё-таки это больше совещательный орган. ШОС – это конкретная организация, у которой есть не только устав и процедуры, но в частности есть аппарат, обязательства", - сказал политолог.
Он отметил, что Казахстан, будучи частью этой Организации, имеет большие преимущества.
"Организация включает в себя таких гигантов, как Китай, Индия. Это дает возможность Казахстану и Центрально-Азиатскому региону не просто общаться на равных с такими большими странами, но и создавать новые правила, новые условия для дальнейшей работы", - сказал Каукенов.
По его словам, другие страны проявляют большой интерес к Организации.
"На сегодняшнем саммите в Шанхайскую организацию сотрудничества на полных правах, пройдя все процедуры, досрочно вступает Республика Беларусь, страна, у которой с Казахстаном очень хорошие отношения. Конечно, Казахстан рад приветствовать нового участника, тем более страну, с которой нас связывает очень много общего", - подчеркнул политолог.