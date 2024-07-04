ШОС будет приобретать большую роль - министр иностранных дел Индии

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая на встрече "ШОС плюс", отметил роль организации в мире, передаёт BaigeNews.kz.

"Если заглянуть вперёд, мы видим системные вызовы и возможности. Мир стремится к многополярности, и при таком сценарии ШОС будет приобретать ещё большую роль. Но истинная ценность будет зависеть от того, насколько хорошо мы все сможем установить сотрудничество друг с другом. Мы уже обсудили это в рамках ШОС", - сказал министр иностранных дел Индии.

Он подчеркнул, что терроризм и любая его форма не должны быть приемлемы.

"Укрытие террористов должно подвергаться большой критике, трансграничный терроризм требует решительных мер по реагированию. Нам нужно активно бороться с этим. ШОС должен придерживаться своих обязательств в этом отношении. Мы не приемлем двойные стандарты", - сказал спикер.

Укреплять диалог с ШОС в борьбе с терроризмом намерена и Турция.