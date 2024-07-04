ШОС 2024: В Астане завершилось заседание Совета глав государств – членов ШОС

Заседание совета глав государств-членов ШОС завершилось в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Уважаемые главы государств, дорогие друзья, вновь выражаю вам большую признательность за активное и конструктивное участие в сегодняшнем заседании. На этом заседание совета глав государств-членов ШОС объявлено закрытым", - сказал президент Казахстана.

В саммите ШОС принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Кроме того, в саммите принимают участие генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Напомним, Республика Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества.