ШОС 2024: Президенты Беларуси и России прибыли на саммит

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин прибыли на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Астане во Дворце Независимости, передаёт BaigeNews.kz.

Участников саммита встречает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, в саммите ШОС принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Кроме того, в саммите принимают участие генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.