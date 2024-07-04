Касым-Жомарт Токаев подвел итоги председательства Казахстана в ШОС

Глава государства рассказал, что благодаря активной поддержке всех участников ШОС за период казахстанского председательства было проведено порядка 150 мероприятий разного уровня, включая цифровой, туристический, энергетический и бизнес-форумы, а также молодежный совет ШОС, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Договорную базу пополнили 60 новых документов, в числе которых Антинаркотическая стратегия, План по реализации стратегии экономического сотрудничества, Соглашение в сфере охраны окружающей среды, Стратегия развития энергетического сотрудничества. Расширился круг международных организаций – партнеров ШОС. Возобновлена деятельность Специальной рабочей группы по инвестициям. Позитивную динамику приобрел процесс перехода на расчеты в национальных валютах", – отметил Глава государства.

Благодаря всем этим мерам, подчеркнул он, торгово-экономическое сотрудничество на пространстве ШОС динамично развивается. Особое внимание, по словам Президента, казахстанское председательство уделило укреплению культурно-гуманитарных связей.

"Запущен ряд якорных проектов, которые делают "формат ШОС" еще более привлекательным. В их числе проект "Духовные святыни стран ШОС" и первый международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь ШОС". Также определены 10 туристских территорий для реализации совместных проектов. Город Алматы стал культурной и туристической столицей ШОС", – перечислил Глава государства.

В целом, как заявил Президент, Казахстан в полном объеме выполнил все заявленные на предыдущем саммите цели и задачи. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность всем странам за поддержку и активное участие в реализации казахстанских инициатив.