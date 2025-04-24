В Казахстане стремительно дорожает шоколад — уже 71 месяц подряд фиксируется рост цен на сладкую продукцию, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет energyprom.kz, только в марте 2025 года шоколад подорожал на 3,6%, а в феврале — на 4,5%, что стало самым резким скачком с ноября 2015 года. Годовой рост цен достиг 28,8%, что является абсолютным рекордом с начала наблюдений в 2011 году.

На фоне удорожания наблюдается резкое снижение локального производства: за первый квартал текущего года казахстанские производители выпустили на 11,2% меньше шоколадной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Годом ранее спад составлял 17,8%.

В результате импорт захватывает рынок — на долю зарубежного шоколада пришлось уже 61,5% от общего предложения, тогда как казахстанские производители обеспечивают рынок только на 38,5%. Это заметно хуже прошлогоднего уровня (44,5%).

Наибольший рост цен зафиксирован в Северо-Казахстанской области (в полтора раза), а также в Карагандинской области (+41,5%), Астане (+38,3%) и Шымкенте (+37,9%). Самое скромное удорожание — в Кызылординской и Атырауской областях (на 2,7% и 3,8% соответственно).

В марте мы писали о том, что цены на шоколад достигли максимума за 9 лет в Казахстане.