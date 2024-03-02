Шокирующим итогом завершился кулачный бой казахстанского боксёра

Казахстанский боксёр Ерасыл Акранбек провел поединок на голых кулаках на турнире Ural Fighting Championship 6 в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Акранбек сразился с россиянином Михаилом Долгополовым. Бой в легком весе был рассчитан на три раунда и продлился всю отведенную дистанцию. Он закончился неожиданным итогом — ничьей.

Добавим, что в 2020 году Ерасыл Акранбек начал профессиональную карьеру в боксе, однако провел всего четыре поединка: сейчас его рекорд — 1-3. С января 2021-го он на ринг не выходил. Что касается Михаила Долгополова, то он провел три боя в профи-ММА, но потерпел в них три поражения. Кулачных же боев у россиянина уже семь — 4-2-1.