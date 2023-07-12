Шокирующие нарушения выявили в частных детсадах Кызылординской области

Фото: Мониторинговая группа "Әділдік жолы"

Мониторинговая группа во время проверок частных детских садов в Кызылординской области нашла множество нарушений. Так, некоторые владельцы дошкольных учреждений работали без санитарно-эпидемиологического заключения. В садиках нет камер видеонаблюдения, не хватает раковин и санузлов, помимо этого были выявлены так называемые "мертвые души" и другие проблемы, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Отметим, что в ближайшее время сотрудники правоохранительных органов примут меры по выявленным фактам. Работа мониторинговой группы еще не завершена,

На сегодняшний день в Кызылординской области функционирует около 600 частных детских садов. В основном дошкольные учреждения существуют за счет государственной дотации. К сожалению, во многих случаях предприниматели недобросовестно выполняют свои обязанности и не создают необходимых условий для детей. Во время проверки члены мониторинговой группы в этом не раз убедились.

Владельцы дошкольных учреждений попали под пристальное внимание проверяющих после того, как представители республиканского общественного объединение "Әділдік жолы" показали в социальных сетях работу одного из детских садов.

Активистам поступила жалоба от жителей аула Аккыр Жалагашского района. Как оказалось в здании детского сада "Алтын ұя" работает продуктовый магазин. Предприниматель в свою очередь получал государственную субсидию на 20 детей. После огласки его оштрафовали на 793 500 тенге, а представители местной власти пообещали рассмотреть вопрос дотации.

"К нам часто обращаются жители с разными вопросами. В том числе очень много жалоб касательно работы частных детских садиков. Связи с этим мы обратились с письмом в управление образование Кызылординской области. Согласно протоколу комиссии по противодействию коррупции при областном акимате была создана специальная мониторинговая группа. Среди нас есть представители государственных органов и члены неправительственных организации. Мы стараемся в рамках закона тщательно проверять деятельность всех частных детсадов. Особое внимание обращаем на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, питанию детей, материально-техническую оснащенность, безопасность детских площадок и на качество образовательного процесса", - отмечает руководитель филиала по Кызылординской области РОО “Әділдік жолы” Лаззат Бактыбаева.

Мониторинговая группа провела проверку уже в 167 дошкольных учреждениях. Результаты неутешительные. По данным управления образования Кызылординской области, в некоторых садах предприниматели получали государственные субсидии за "мертвые души", они без стеснения в десятки раз увеличивали количество детишек. Владельцы частных детсадов вносили в базу ложную информацию о воспитанниках и незаконно получали деньги.

"Во время мониторинга мы были в детском саду "Ак Ислам". По официальной информации, там должны получать услугу 109 детей. Однако там сидели всего лишь 37 воспитанника. К тому же, на втором этаже незаконно функционировал кружок АРТ - спорта. Транспортировка детей тоже не соответствуют требованиям. Владельцы учреждения мешали работе мониторинговой группы и проявляли грубость. В результате они были привлечены к административной ответственности и выплатят штраф", - говорит Лаззат Бактыбаева.

Как выяснилось в ходе проверки, 12 частных детских садов в области работали без санитарно-эпидемиологического заключения специалистов. Помимо этого в 20 учреждениях не хватает кроватей и постельных принадлежностей. Еще в четырех садиках отсутствуют детские площадки. Также остро стоит проблема касательно раковин и санузлов. Кухня и столовые 28 детсадах не соответствуют санитарным нормам, детей кормили низкокачественными продуктами.

"Государственная дотация стала мотивацией для массового открытия частных детсадов. Однако в этой сфере предприниматель не должен гоняться за прибылью. Важно обеспечить ребенку безопасность, воспитание, разностороннее развитие и хорошие условия. Во время проверки, выяснилось, что во-многих учреждениях сотрудники не имеют педагогического образования. Например, у 52 заведующих сада и 197 воспитателей нет соответствующей специальности. Также у 26 дошкольных учреждений отсутствует камеры видеонаблюдения, еще в шести медицинские кабинеты не соответствуют требованиям. Сейчас этот вопрос на контроле", - прокомментировал руководитель управления образование Кызылординской области Мейрамбек Шермаганбет.

Члены мониторинговой группы имена "нарушителей" пока не называют. Все протокола переданы в правоохранительные органы. Теперь они должны разобраться в этом деле и призвать к ответственности виновных.

Фото: скрин из видео мониторинговой группы "Әділдік жолы"