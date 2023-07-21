Шокирующие кадры из Дома престарелых Семея: одна из сотрудниц рассказала подробности

Фото: Альбина Халел

Фотографии подопечных дома престарелых, которые выложили в соцсети сотрудники этого учреждения, облетели Семейские паблики и добрались до столичных интерент-ресурсов. Кадры показывают состояние подопечных, а сопроводительный текст под ним описывает не самые лучшие условия их содержания. Корреспондент BaigeNews.kz посетил учреждение и попытался лично поговорить с руководством, чтобы выяснить, соответствуют ли заявленные факты действительности.

Ситуация, связанная с условиями содержания подопечных КГУ "Семейский центр оказания специальных социальных услуг №2", больше известного в народе как Дом престарелых и инвалидов, на контроле акима области Абай.

Опубликованные в СМИ и соцсетях материалы о "закулисной" жизни социального учреждения вызвали бурную дискуссию среди семейчан как в режиме онлайн, так и офлайн. Кроме того, сотрудники Дома престарелых написали коллективное заявление и обратились с ним в антикоррупционную службу, прокуратуру и управление соцзащиты, попросив руководителей этих ведомств тщательно разобраться в деятельности учреждения.

Мы отправились туда и решили лично побеседовать с подопечными, персоналом и руководством Дома.

На контрольно-пропускном пункте нам открыли калитку ограждённого металлическим забором здания. Без труда нам удалось пройти на территорию учреждения. По пути следования в административное здание мы поговорили с тремя пожилыми опекуемыми, которых встретили на территории . Все они ответили, что живётся им в общем доме вполне хорошо. "Кормят, одевают, ухаживают, а что ещё надо?", - ответили мужчины.

Однако, когда вахтёр узнал о цели нашего визита, то попросил покинуть территорию и проводил за ограждение. Пообещал, что как только руководство освободится, то нас примут. После нас на территорию попытались пройти два блоггера. Парней не впустили, пообещав, как и нас, сопроводить к руководству позже.

В это самое время в учреждении шла работа межведомственной рабочей группы, которая была создана для всестороннего выяснения всех обстоятельств по изложенным в последние дни фактам.

По информации пресс-службы акимата области Абай, в состав рабочей группы вошли представители здравоохранения, инспекции труда, областного общественного совета, санитарно-эпидемиологического контроля и управления труда и социальной защиты.

Пока руководитель дома престарелых вместе с персоналом отрабатывали ситуацию с комиссией, разбираясь в наболевшем, мы позвонили сотруднице учреждения. Медсестра Оксана Демеуова входит в ту активную часть коллектива, которая посвятила всех людей во внутреннюю жизнь дома престарелых. Она работает здесь 19-й год и лично ухаживает за подопечными. Наша собеседница пояснила, что сейчас она в отпуске и не может встретиться лично, поэтому рассказала о наболевшем по телефону.

"Раньше всё было хорошо. В последние два года всё изменилось: и обстановка в коллективе, и отношение к подопечным в плане питания. Поэтому, устав от несправедливости, мы написали заявление, под которым подписалось 23 человека, в основном это медработники. Теперь уже не знаю, уволят или нет после этих заявлений. Пусть. Девочки коллеги говорят, что их уже спрашивают, нашли они себе другую работу или нет", - начала разговор сотрудница КГУ "Семейский центр оказания специальных социальных услуг №2" Оксана Демеуова.

По словам медсестры, перемены отразились на питании. Последний приём пищи для подопечных по графику - в 19.00, через час им положен кефир. До 8.30 утра в течение почти 12-ти часов старики и инвалиды не имеют возможности подкрепиться. Но не все. Часть постояльцев сами распоряжаются своей пенсией и покупают продукты, либо их навещают родственники и приносят гостинцы. Такие старики вполне могут побаловать себя вечером бауырсаками или бутербродом с чем. А лежачие подопечные, превратившиеся в пациентов, вынуждены рассчитывать только на казённую еду и чистую совесть соцработников, которые покупают для подопечных всё необходимое на их пенсию.

"Можно ли накушаться, поев в 7 вечера и быть сытым до половины девятого утра? В 20 часов кефир есть. Тем, кто возмущается, побольше накладывают, а беспомощным, три-четыре ложки положат и всё! Есть у нас одна бабушка. Она постоянно кушать просит. Я работаю в ночную смену, со мной работают девочки - младший медперсонал. Где-то пряник размочим, ей даём, или хлеб с маслом, что из дома приносим. Мы докармливаем по возможности", - рассказала о внутренней кухне учреждения Оксана.

Утром 21 июля Оксана Демеуова встретилась с руководителем Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по области Абай и посоветовала ему поговорить лично с каждым подопечным, оторвав от себя свиту из администрации и персонала учреждения.

"Я спросила, почему бы вам одному не пройти по всем этажам и не поговорить с каждым подопечным хотя бы по минуте. Конечно, подопечному там дальше жить и при руководстве он там ничего не расскажет. Да, там есть люди со старческой деменцией, но есть и адекватные, которые расскажут всё как есть. А наше руководство ведёт к тем, кто будет рассказывать только положительные стороны. Это такие подопечные, которые могут свободно выйти на рынок или в магазин, или те, кто может у нас в учреждении напиться и нам покоя не давать, нецензурно выражаясь. Они конечно будут выступать "за", - пояснила Оксана Демеуова.

В завершении беседы женщина вспомнила, что во все времена младший персонал Дома престарелых был в почёте, так как выполнял самую сложную и грязную работу, а сейчас ситуация иная.

"Я работала и в 90-е, и в 2000-е годы. Младший персонал считался основным костяком нашего Дома престарелых. Всегда была поддержка со стороны профсоюза, а сейчас такого нет", - заключила Оксана Демеуова.

Через 10 минут к нам вышел тот же сотрудник казённого учреждения и вежливо пригласил нас пройти за ним. Пресс-секретарь области Абай Берик Хасенов, узнав о том, что мы в ожидании руководства учреждения, находимся за периметром под палящим солнцем, попросил руководителя областного Управления соцзащиты впустить нас и организовать встречу с начальством Дома престарелых.

Ещё через пять минут к нам в небольшой зал ожидания подошла директор КГУ "Семейский центр оказания специальных социальных услуг № 2" Гульмира Сексеналинова с просьбой ничего не фиксировать в здании.

"Сейчас я не могу ничего комментировать, у нас работает комиссия. Все комментарии потом", - заявила директор КГУ и попросила в очередной раз покинуть территорию Дома престарелых.

В акимате области Абай рассказали, что в Центр оказания специальных социальных услуг № 2 выезжала рабочая группа и изучила условия проживания подопечных, в частности организацию питания, обеспечение одеждой, медпрепаратами и необходимыми процедурами. Изучено меню, взяты пробы. Специалисты встретились с коллективом и проработали вопрос урегулирования трудовых отношений, обсудили имеющиеся вопросы, выслушали предложения работников для дальнейшей их проработки в первичной профсоюзной организации.

"Все вопросы, которые требуют вмешательства уполномоченных органов будут решены в рамках действующего законодательства. По итогам работы межведомственной мониторинговой рабочей группы, соответствующие ходатайства и рекомендации будут направлены в уполномоченные органы для последующего проведения проверок и принятия процессуальных мер реагирования", - пояснили в областном акимате.

К слову, директор Дома престарелых по собственной инициативе на время работы мониторинговой группы временно отстранена от работы.

Фото: Альбина Халел.