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Шокирующие детали о семье убитого в Актобе мальчика рассказали в доме ребёнка
Пропавшего в Актобе четырёхлетнего Данила Ахунова нашли мёртвым. В Сети появилась информация, что к трагедии может быть причастен отец мальчика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Никаких деталей правоохранители не рассказывают. Зато в соцсетях появилась некая сводка, похожая на официальный документ. В ней сообщается, что по подозрению в убийстве задержан отец ребёнка. Якобы он указал место захоронения: тело, завёрнутое в одеяло, со следами побоев нашли на глубине почти трёх метров.
В полиции эту информацию не подтверждают и не опровергают.
Известно, что отец последним видел Данила. Два дня назад мужчина сам сообщил о пропаже сына. Утверждал, что в 9 утра оставил мальчика возле подъезда, а сам поднялся в квартиру за сигаретами. Когда вернулся, сына уже не было.
Данил был одним из тройняшек. Мать – наркозависимая – отказалась от них, когда детям было по два года. Малышей воспитывали в доме ребёнка "Умит".
В конце прошлого года появился биологический отец, с помощью анализа ДНК он доказал, что имеет право их забрать. В семье дети успели побыть полтора месяца.
"Он сказал: "Я отец. Они не Балабековы, они Ахуновы". Проведена экспертиза ДНК, установлено, что он отец. И он ходатайствовал о передаче детей ему. Через опеку он был восстановлен в правах – и забрал детей буквально в ноябре", - сообщила главврач дома ребенка "Умит" Айгуль Бижанова.
Тройняшки продолжали приходить в дом ребёнка, посещали его как детский сад. По словам главврача, отец неохотно приводил их. В последний раз малышей видели 1 декабря, когда им как раз исполнилось четыре года. Ту встречу сотрудники теперь прокручивают в голове – возможно, это и был первый тревожный сигнал.
"Сотрудники нашего дома ребёнка обнаружили, что дети были избиты. Сразу вызвали инспекцию по делам несовершеннолетних. Было все это задокументировано. И спрашивали, как раз Данил сказал: "Папа урды бизди". Были видны следы, как будто бы от палок, множественные кровоподтеки. У всех троих. И на голове были, на теле множественные кровоподтеки", - рассказала Айгуль Бижанова.
Брат и сестра Данила сейчас находятся в центре поддержки детей "Аяла". В дом ребёнка, где они провели большую часть жизни, вернуться дети уже не смогут в силу возраста. В этом же центре сейчас проживает и старшая сестра тройни – Меланья. У детей разные отцы. Теперь малышам будут подыскивать патронатную семью.
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