На днях в знаменитом медицинском журнале The Lancet вышла статья, посвящённая вопросам заболеваемости сахарным диабетом. Её соавторами стали ряд казахстанских учёных. Результаты анализа данных более чем 141 миллиона больных в 200 странах шокируют. Что в публикации сказано о Казахстане, узнал корреспондент BaigeNews.kz.

Согласно опубликованным материалам, заболеваемость диабетом увеличилась в мире с 200 миллионов в 1990 году до 828 миллионов в 2022 году.

Чем ниже доходы, тем хуже ситуация

"Этот огромный рост произошёл за счёт густонаселённых стран, таких как Индия, Китай, Индонезия и Пакистан, но и в Центральной Азии рост также значительный. К примеру, в Узбекистане в 2022 году около 21% женщин и около 17% мужчин по сравнению с 7% у женщин и мужчин в 1990 году, а в Казахстане в 2022 году около 11% мужчин и 10% женщин, в сравнении с 6% у обоих полов в 1990 году имели диабет по данным исследования", - сообщил один из авторов работы - MD, Ph.D., MPH Кайрат Давлетов на своей странице в Facebook.

В статье также говорится о том, что уровень заболеваемости и его рост связан с доходами граждан в конкретной стране.

"В большинстве государств с низким и средним уровнем дохода охват лечением диабета не увеличился вообще или не вырос в достаточной степени по сравнению с ростом распространённости. К сожалению, это относится и ко всем странам Центральной Азии, в том числе и Казахстану. Меньше 25% больных получают лечение по поводу диабета в Таджикистане и Туркменистане, меньше 30% в Кыргызстане и Узбекистане и всего около 40% в Казахстане, что очень мало для страны с уровнем дохода выше среднего", - заявил профессор.

Спикер отметил, что по странам Центральной Азии представлены результаты не официально зарегистрированных больных (а это лишь небольшой процент всех пациентов), а оценочные данные эпидемиологических исследований, которые показывают истинную заболеваемость диабетом.

В статье сказано, что за 32 года заболеваемость диабетом увеличилась в 131 стране для женщин и в 155 государствах, если рассматривать данные мужчин. Меньше всего больных в 2022 году зафиксировано в Западной Европе, Восточной Африке, Японии и Канаде.

По последним данным, 445 миллионов пациентов с диабетом в возрасте от 30 лет не получали лечения. Это в 3,5 раза больше, чем в 1990 году.

Исследователи считают, что расширение медстрахования и ПМСП должно сопровождаться программами по борьбе с диабетом, его ранним выявлением и лечением.

Эффективность системы

И это все не просто слова. Диабет повышает риск изнурительных осложнений, таких как ампутация, потеря зрения и почечная недостаточность, и связан с сердечно-сосудистыми патологиями, деменцией, некоторыми видами рака, туберкулёзом и тяжелой формой COVID-19.

"Диабет может быть выявлен на уровне первичной медико-санитарной помощи. Лечение гипогликемическими препаратами или инсулином, либо новыми инъекционными препаратами снижает риск осложнений и замедляет их прогрессирование. Отсутствие лечения или его задержка увеличивает риск осложнений и смерти. Таким образом, распространенность диабета и охват лечением диабета, а также то, как они изменились, являются важными показателями здоровья населения и эффективности систем здравоохранения", - говорится в статье.

Красные флаги

Исследователи отметили, что важным фактором роста заболеваемости диабетом является ожирение. Кроме того, потребление определённых продуктов может влиять на риск развития диабета. Среди них рафинированные углеводы, в том числе в подслащённых сахаром напитках.

Снижают риск развития диабета натуральные йогурты и некоторые другие формы молочных продуктов, цельнозерновые и зелёные листовые овощи.

"За последние несколько десятилетий в большинстве стран наблюдался рост заболеваемости ожирением. В то же время некоторые эффективные лекарства от диабета в настоящее время не запатентованы и доступны по относительно низкой стоимости в большинстве стран", - отметили в статье учёные.

В странах с всеобщим медстрахованием и хорошим доступом к первичной медико-санитарной помощи люди с повышенным риском развития диабета могут быть выявлены на ранней стадии, и им может быть рекомендовано использовать комбинацию диеты и изменения образа жизни, а также лекарства для профилактики или отсрочки начала диабета. Это имеет важное значение для улучшения здоровья населения во всём мире.

Экономика диабета

"Для сдерживания роста ожирения, а также улучшения качества питания необходимы как регулирование, так и налоги. Деньги требуются, чтобы сократить потребление населением таких продуктов, как рафинированные углеводы, и улучшить финансовый и физический доступ к более здоровым продуктам, таким как свежие фрукты, овощи, бобовые, молочные продукты и рыба, а также к спорту и активному отдыху. Повышение ценовой доступности здоровой пищи и занятий спортом особенно важно для более бедных семей и маргинализированных сообществ и требует таких мер, как целевые денежные трансферты, субсидии или ваучеры на здоровое питание и спортивные объекты, а также бесплатное здоровое школьное питание", - отмечают учёные.

Для школ Казахстана как раз собрались разрабатывать новый стандарт питания. Его обсуждение, по словам главы Минздрава, ведётся совместно с Министерством просвещения и ЮНИСЕФ. Главные требования, чтобы пища была качественной, сбалансированной и безопасной.

В некоторых частных детсадах и школах удалось внедрить принципы здорового питания, меню для них разрабатывали нутрициологи. В государственных учреждениях процесс идёт медленнее, но идёт.

Что предлагают учёные?

"Мы также обнаружили, что различия в лечении в значительной степени связаны с недостаточной диагностикой диабета. Улучшение выявления случаев заболевания является предпосылкой для увеличения охвата лечением. Всеобщее страхование имеет важное значение для расширения доступа к медпомощи и её использования. Для улучшения диагностики диабета оно должно сопровождаться расширением, а также перестройкой ПМСП в сторону диабета и других долгосрочных состояний, которые изначально протекают бессимптомно. Такие действия особенно важны в регионах с более молодым населением и более низким средним возрастом диабета, поскольку контакты с системой здравоохранения для молодых людей, как правило, ниже", - заявили исследователи.

Они предлагают проводить больше скрининговых обследований, продлить либо сделать гибкий график работы поликлиник для работающих людей, придумать программы и кампании по скринингу на рабочих местах, интегрировать обследования со скринингом таких заболеваний, как ВИЧ, СПИД и туберкулёз, которые имеют хорошо отлаженные программы.

Повод задуматься

Соавторами статьи стали Салим Беркинбаев, Бекболат Жолдин, Жанна Калматаева, Батырбек Асембеков, Анар Душпанова, Мухтар Кулимбет, Ильдар Фахрадиев и другие.

"Каждый из наших коллег провёл рандомизированное эпидемиологическое исследование с участием тысяч человек в разных регионах Казахстана, собрал и обработал данные для всемирной коллаборации. Казахстан представил больше баз данных и общестрановых репрезентативных датасетов, чем Россия, Украина и Аргентина, примерно столько же, как Нидерланды и Австрия. Это свидетельство неплохого развития эпидемиологических исследований в нашей стране", - отметил Кайрат Давлетов.

Он выразил надежду на то, что принимающие решения управленцы ознакомятся с данными исследования и сделают соответствующие выводы. Ведь диабет - это не просто одна из причин смерти и нетрудоспособности, но и главный фактор риска неблагоприятного исхода сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.