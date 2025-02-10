  • 10 Февраля, 22:11
  • BAIGENEWS

Шокировавшие алматинцев счета за отопление объяснили АлТС

Сегодня, 20:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 20:43
Сегодня, 20:43
176
Фото: baigenews.kz

Алматинцы получили счета за отопление за январь. Суммы в квитанциях многих шокировали. В компании Алматинские тепловые сети объяснили начисления, передаёт BaigeNews.kz.

В ТОО отметили, что плата за услуги теплоснабжения производится с учётом наличия прибора учёта тепловой энергии или его отсутствия.

"В рамках реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" в 2024 году антимонопольным ведомством сообщалось об изменении тарифа на услуги теплоснабжения. В квитанциях за ноябрь размещена информация для потребителей об изменении и введении дифференцированных тарифов по подгруппам потребителей-физических лиц, имеющих приборы учёта тепловой энергии, в зависимости от площади квартиры", - сообщили в компании.

Первая подгруппа — физические лица, отапливаемая площадь жилищ которых до 100 м², вторая подгруппа — с отапливаемой площадью от 100 м² до 200 м², третья подгруппа — свыше 200 м². Тарифы утверждены антимонопольным ведомством.

"В домах, оборудованных общедомовым прибором учёта, нет фиксированной платы за услуги отопления и горячей воды. Она зависит от температуры наружного воздуха и фактического потребления теплоносителя в жилом доме, которое фиксирует общедомовой прибор учёта тепловой энергии. В квитанции, отправленной в феврале, выставленные начисления охватывают два периода (часть декабря и часть января). В связи с изменением тарифа антимонопольным ведомством с 1 января 2025 года плата разделена на два периода. То есть, расчёт по 31-е декабря по прежнему тарифу, с 1-го января по изменённому тарифу. При этом, информация с платой по двум периодам отображается в квитанции "Алсеко", - заявили в компании.

Самое читаемое

Наверх