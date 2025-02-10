Алматинцы получили счета за отопление за январь. Суммы в квитанциях многих шокировали. В компании Алматинские тепловые сети объяснили начисления, передаёт BaigeNews.kz.

В ТОО отметили, что плата за услуги теплоснабжения производится с учётом наличия прибора учёта тепловой энергии или его отсутствия.

"В рамках реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" в 2024 году антимонопольным ведомством сообщалось об изменении тарифа на услуги теплоснабжения. В квитанциях за ноябрь размещена информация для потребителей об изменении и введении дифференцированных тарифов по подгруппам потребителей-физических лиц, имеющих приборы учёта тепловой энергии, в зависимости от площади квартиры", - сообщили в компании.

Первая подгруппа — физические лица, отапливаемая площадь жилищ которых до 100 м², вторая подгруппа — с отапливаемой площадью от 100 м² до 200 м², третья подгруппа — свыше 200 м². Тарифы утверждены антимонопольным ведомством.