Шодиев и Машкевич вышли из совета директоров ERG
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Eurasian Resources Group S.à r.l. (ERG) сообщила об изменениях в составе совета директоров. Новшества, как говорится в заявлении, направлены на дальнейшее развитие и укрепление компании в условиях глобальных вызовов и динамично меняющихся рынков, передаёт BaigeNews.kz.
В обновленном cовете директоров Шухрат Алиджанович Ибрагимов, входящий в состав cовета с 2021 года, избран председателем Совета директоров.
Сабир Патохович Шодиев заменит Патоха Каюмовича Шодиева. Эдуард Сурлевич заменит Александра Машкевича.
Представители Правительства РК – заместитель премьер-министра Серик Жумангарин и министр финансов Мади Такиев – продолжают свою работу в качестве членов совета директоров.
"Вклад в работу совета директоров, входивших ранее в его состав акционеров-основателей группы Александра Машкевича и Патоха Шодиева, а также Алиджана Ибрагимова, невозможно переоценить. Благодаря масштабной трансформации бизнеса, запущенной в 2014 году, ERG стала одним из мировых лидеров, задающим новые отраслевые стандарты. Руководители, входящие в состав обновлённого совета директоров, давно участвуют в жизни и процессах компании, имеют большой опыт в отрасли и продолжат реализацию стратегических целей и задач ERG вместе с акционерами группы. Их высокий профессионализм и приверженность корпоративным ценностям обеспечат преемственность и стабильность курса компании в рамках естественного процесса её эволюции", - сказано в заявлении.