Шодиев и Машкевич вышли из совета директоров ERG

Eurasian Resources Group S.à r.l. (ERG) сообщила об изменениях в составе совета директоров. Новшества, как говорится в заявлении, направлены на дальнейшее развитие и укрепление компании в условиях глобальных вызовов и динамично меняющихся рынков, передаёт BaigeNews.kz.

В обновленном cовете директоров Шухрат Алиджанович Ибрагимов, входящий в состав cовета с 2021 года, избран председателем Совета директоров.

Сабир Патохович Шодиев заменит Патоха Каюмовича Шодиева. Эдуард Сурлевич заменит Александра Машкевича.

Представители Правительства РК – заместитель премьер-министра Серик Жумангарин и министр финансов Мади Такиев – продолжают свою работу в качестве членов совета директоров.