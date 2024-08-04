Сход оползней в Индии: погибли более 350 человек, свыше 200 пропали без вести
Сегодня, 05:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:00Сегодня, 05:00
73Фото: aa.com.tr
Число жертв схода оползней в штате Керала на юге Индии увеличилось до 358 человек. Более 200 пропали без вести, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР24".
Из района бедствия в 93 временных лагеря эвакуированы более 10 тысяч человек. Поисково-спасательная операция продолжается пятый день.
В ночь на 30 июля на холмистой местности района Ваянад в течение четырёх часов сошли сразу три оползня. В спасательной операции участвуют военные. Однако их работу осложняют как неблагоприятные погодные условия, так и сложный холмистый рельеф местности.
Самое читаемое