Сход оползней в Индии: погибли более 350 человек, свыше 200 пропали без вести

Число жертв схода оползней в штате Керала на юге Индии увеличилось до 358 человек. Более 200 пропали без вести, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР24".

Из района бедствия в 93 временных лагеря эвакуированы более 10 тысяч человек. Поисково-спасательная операция продолжается пятый день.

В ночь на 30 июля на холмистой местности района Ваянад в течение четырёх часов сошли сразу три оползня. В спасательной операции участвуют военные. Однако их работу осложняют как неблагоприятные погодные условия, так и сложный холмистый рельеф местности.