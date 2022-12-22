Шла по путям в наушниках: грузовой поезд наехал на несовершеннолетнюю в Туркестанской области

Фото: polisia.kz

В туркестанской области расследуют факт наезда грузового поезда на несовершеннолетнюю девушку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 16 декабря на станции Манкент, когда девушка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. На сигналы машиниста она не реагировала, так как была в наушниках и капюшоне. Пострадавшую доставили в центральную больницу Сайрамского района.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 УК РК ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта"), — рассказал первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов.

По его словам, с начала года за переход железнодорожного полотна в неустановленных местах транспортными полицейскими выявлено и привлечено к административной ответственности 25 403 граждан, зарегистрировано 2 162 факта экстренного торможения поездов, из них по причине нахождения людей — 365, связанных с нахождением домашних животных — 1537.

"Несмотря на проводимую профилактическую работу сотрудниками департамента и его территориальных подразделений, граждане продолжают нарушать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта, тем самым рискуя собственной жизнью и здоровьем. За истекший период под колеса подвижного состава попали 93 гражданина, из них 61 со смертельным исходом, по 12 фактам пострадали дети, из них со смертельным исходом — восемь", — добавил Айтуганов.

Основные причины несчастных случаев, отметил полицейский, это нарушение правил безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и халатное отношение граждан к личной безопасности.