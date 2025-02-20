Банду браконьеров задержали в Костанайской области. Они промышляли охотой на редких и охраняемых диких животных. Преступников поймали в селе Лесное, когда они возвращалась с очередного промысла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Полицейские установили, что браконьеры действовали по предварительному сговору. Для транспортировки оружия и туш животных использовали 6 дорогостоящих снегоходов и 5 внедорожников, а также дрон, рации и тепловизор.

Во время осмотра снегоходов и автомобилей обнаружили разделанные туши четырёх сибирских косуль. Стражи порядка также провели обыски по нескольким адресам в городах и районах области. Изъяли незарегистрированные охотничьи ружья различных марок, патроны, шкуры рыси, волка, рога сайги, головы и мясо диких животных.

"По словам участников преступной сети, они неоднократно нарушали закон, добывая животных без лицензий и используя незарегистрированное оружие. По факту незаконной охоты в группе лиц проводится досудебное расследование. Устанавливаются полные данные о составе преступной группы и роли членов в организации браконьерства. Проверяется возможная связь группы с аналогичными преступлениями", - сообщила пресс-секретарь ДП Костанайской области Карина Базарбаева.

Согласно показаниям задержанных, группа организовывала регулярные выезды в лесные массивы для охоты на диких животных. После добычи преступники разделывали туши и вывозили мясо. Одним из более жестоких эпизодов стала охота на волчицу, чья шкура должна была быть использована для изготовления ковра на заказ. Также у мастера, который изготавливает чучела животных, полицейские изъяли замороженного волка.