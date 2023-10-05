Школы в Казахстане проверят на соблюдение условий безопасности

Проверку безопасности учебных заведений в Казахстане поручил провести Президент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Школа должна стать самым безопасным местом, подчеркнул Глава государства.

"Дети в школе должны чувствовать себя комфортно. Недопустимо, чтобы в школу заходили посторонние лица. Поэтому во всех образовательных учреждениях будут установлены системы сигнализации и видеонаблюдения", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил об инциденте в школе, когда учащийся получил серьёзные травмы, упав в лестничный пролёт.

"Это говорит о том, что условия и требования безопасности в учебных заведениях не соблюдаются. Не соответствуют требованиям многие старые школы, построенные много лет назад. Министерство и акиматы должны провести полную проверку безопасности учебных заведений. При проектировании новых школ должны быть учтены все имеющиеся недостатки", - отметил он.

Ранее сообщалось, что ученик школы № 14 Астаны получил тяжёлые травмы после падения с лестницы в учебном заведении.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Динара Закиева сообщила о состоянии школьника.

В Астане уволили директора школы №14, где произошло ЧП на лестнице.