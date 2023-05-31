Школы в Астане и Шымкенте провели последний звонок раньше времени

Фото: BaigeNews.kz

В Шымкенте и Астане выявили несколько школ, которые раньше времени провели последний звонок. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, Комитет по обеспечению качества в сфере образования взял этот вопрос под контроль.

"Проведены разъяснительные работы с администрацией этих школ. Потому что продление учебного года - это не просто взял и продлил. Здесь целый процесс нормативно-правовых актов, утверждение приказа министерства идёт в августе, учебного плана. На основе этого каждый педагог в начале учебного года утверждает календарно-тематический план", - сказал он.

Министр отметил, что в Казахстане функционируют 7,5 тысячи школ и 200 районных отделов образования.