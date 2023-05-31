Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Школы в Астане и Шымкенте провели последний звонок раньше времени
BaigeNews.kz Сегодня, 20:21
126
Сегодня, 20:21
126
Фото: BaigeNews.kz

Школы в Астане и Шымкенте провели последний звонок раньше времени

В Шымкенте и Астане выявили несколько школ, которые раньше времени провели последний звонок. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, Комитет по обеспечению качества в сфере образования взял этот вопрос под контроль. 

"Проведены разъяснительные работы с администрацией этих школ. Потому что продление учебного года - это не просто взял и продлил. Здесь целый процесс нормативно-правовых актов, утверждение приказа министерства идёт в августе, учебного плана. На основе этого каждый педагог в начале учебного года утверждает календарно-тематический план", - сказал он. 

Министр отметил, что в Казахстане функционируют 7,5 тысячи школ и 200 районных отделов образования.

"Сейчас выясняется, какой районный отдел образования, школа не довели, не отработали. Я лично созванивался с директорами некоторых школ, лично знаю о том, какие есть проблемы. Мне ответили, что на педсоветах это было обсуждено", - добавил министр. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Журналист
Сегодня, 20:21
126
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх