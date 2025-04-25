В Казахстане продолжается активное внедрение Национального проекта "Комфортная школа", цель которого - создание современной, безопасной и доступной образовательной среды по всей стране, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство просвещения сообщает, что до конца 2025 года по поручению Президента планируется построить 112 новых школ, способных принять более 200 тысяч учеников. Примечательно, что почти половина из них будет расположена в сельской местности, что свидетельствует о стремлении к равному доступу к качественному образованию вне зависимости от региона проживания.

Уже в 2024 году были введены в эксплуатацию 105 учебных заведений нового формата. Проект направлен не только на расширение инфраструктуры, но и на создание среды, способствующей развитию творческого и интеллектуального потенциала школьников.

Всего планируется построить 217 современных школ, рассчитанных на 460 тысяч ученических мест, что делает этот проект одним из крупнейших шагов в развитии национальной системы образования.

Ранее мы сообщали, что частные школы Казахстана задолжали педагогам за месяцы работы. В Минпросвета объяснили ситуацию.