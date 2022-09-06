Школы на 800 тысяч мест построят в Казахстане

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Министр национальной экономики Алибек Куантыров представил в правительстве проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания президента народу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz

Один из пунктов обширного документа, состоящего из 109 мероприятий, касается среднего образования.

"В целях решения проблем аварийных и трёхсменных школ в рамках нового нацпроекта "Комфортная школа" до 2025 года будут построены школы на 800 тысяч ученических мест", - заявил глава МНЭ.

Напомним, на совместном заседании палат парламента Касым-Жомарт Токаев назвал строительство новых школ одной из приоритетных задач Правительства и акимов.