Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


pixabay.com Сегодня, 11:18
110
Фото: pixabay.com

Школы на 800 тысяч мест построят в Казахстане

Министр национальной экономики Алибек Куантыров представил в правительстве проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания президента народу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz

Один из пунктов обширного документа, состоящего из 109 мероприятий, касается среднего образования.

"В целях решения проблем аварийных и трёхсменных школ в рамках нового нацпроекта "Комфортная школа" до 2025 года будут построены школы на 800 тысяч ученических мест", - заявил глава МНЭ.

Напомним, на совместном заседании палат парламента Касым-Жомарт Токаев назвал строительство новых школ одной из приоритетных задач Правительства и акимов.

"Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ. Правительству следует принять решение о юридическом оформлении этой акции", - заключил тогда Президент.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#строительство школ #Правительство РК #МНЭ
Сегодня, 11:18
110
Дамир Абуов Журналист

Рекомендуем

Наверх