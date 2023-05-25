Школы Казахстана будут наказывать за досрочный сбор учебников

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Министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что за досрочный сбор учебников у школьников последует наказание для администрации учебного учреждения, передаёт BaigeNews.kz. В кулуарах правительства журналисты попросили его прокомментировать, почему у детей начали собирать учебники, хотя уроки будут идти ещё до 1 июня.

"Вы же знаете, что никто в мае не учится в школах. Я работал в школе, учителем, завучем, директором. Я работал в Алматинской области. Вы знаете, это зависит от мастерства учителя. Если учитель хорошо преподаёт, то за ним будут бегать ученики. Есть дети, которые не хотят уходить на каникулы", - ответил министр.

Однако он напомнил, что существует ГОСТ и учебная программа, которые школа должна выполнять.