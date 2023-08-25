Школы и детсады вместо новых ЖК просят построить астанчане

Астанчане против строительства еще одного жилого комплекса на реке Ишим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Фонд-бюро расследования коррупции.

Недовольство астанчан вызвало намерение одного из застройщиков построить несколько высотных зданий рядом с рекой Ишим. Жители этого района утверждают, что при покупке своих квартир им было обещано, что из окон будет открываться красивый вид на парк.

На данный момент, по словам горожан, на участке планируется вырубить множество деревьев и построить несколько 22-этажных домов.

Жители района сообщили о недостатке школ, детских садов и центров развития в данной местности. В связи с этим, они выразили предпочтение строительству социальных объектов вместо жилых многоэтажных домов.

Вопрос был поднят на публичных слушаниях, посвященных обсуждению Генерального плана столицы.