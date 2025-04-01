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"Школы и больницы важнее": Казнет возмущен тратами 1,7 млрд тенге на телеканал

Казнет критикует планы акимата Конаева по запуску телеканала.

Сегодня, 15:21
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 15:21
Сегодня, 15:21
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Фото: Unsplash

Акимат Конаева планирует запустить региональный телеканал Qonaev TV, на который из местного бюджета в 2025 году выделено 1,7 млрд тенге. Однако у общественности возникают вопросы: насколько оправданы такие траты в текущей экономической ситуации, передаёт BaigeNews.kz.

О тратах говорится в официальном ответе Управления внутренней политики Алматинской области на запрос INFO MONITORING.

Согласно представленным данным, средства пойдут на аренду здания, покупку оборудования, транспорта, программного обеспечения, оплату вещания на спутниковых и цифровых платформах, а также на содержание 80 сотрудников. Освоение бюджета запланировано на апрель 2025 года.

В то время как ведущие телеканалы уже адаптировали свой контент под онлайн-платформы и социальные сети, у портала и общества возник вопрос, насколько востребован новый региональный телеканал.

Горожане уверены, что 1,7 млрд тенге можно было бы потратить на более важные социальные проекты:

  • строительство современной станции скорой помощи,
  • открытие новых школ и детских садов,
  • ремонт больниц и дорог,
  • развитие системы общественного транспорта.

Пользователи Сети жестко раскритиковали решение акимата:

  • "В четвертой школе лучше ремонт закончили бы";
  • "1,7 ярда? Вы что там решили Останкино строить в Капчаге?";
  • "Про экономию средств слышит только народ, а чиновники пропускают все мимо ушей?";
  • "ТВ? Серьезно? Может, еще газеты печатать начнем? Нам нужна нормальная детская поликлиника"
  • "Опять ненужные проекты, опять миллиарды! А за простым народом налоговая охотится".

В ответ на критику акимат Алматинской области заявил:

  • "Qonaev Media – это перспективный проект, который в будущем выйдет на самоокупаемость".
  • Канал будет работать на казахском и русском языках.
  • Вещание составит 12 часов в сутки.
  • В штате – 80 сотрудников.
  • Запуск запланирован на май 2025 года.
  • Финансирование сначала из бюджета, но в будущем планируется коммерческая модель.

Тем не менее, у общества остаются сомнения: действительно ли телеканал сможет выйти на самоокупаемость, или это очередной дорогостоящий проект за счет налогоплательщиков?

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