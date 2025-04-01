"Школы и больницы важнее": Казнет возмущен тратами 1,7 млрд тенге на телеканал
Казнет критикует планы акимата Конаева по запуску телеканала.
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Акимат Конаева планирует запустить региональный телеканал Qonaev TV, на который из местного бюджета в 2025 году выделено 1,7 млрд тенге. Однако у общественности возникают вопросы: насколько оправданы такие траты в текущей экономической ситуации, передаёт BaigeNews.kz.
О тратах говорится в официальном ответе Управления внутренней политики Алматинской области на запрос INFO MONITORING.
Согласно представленным данным, средства пойдут на аренду здания, покупку оборудования, транспорта, программного обеспечения, оплату вещания на спутниковых и цифровых платформах, а также на содержание 80 сотрудников. Освоение бюджета запланировано на апрель 2025 года.
В то время как ведущие телеканалы уже адаптировали свой контент под онлайн-платформы и социальные сети, у портала и общества возник вопрос, насколько востребован новый региональный телеканал.
Горожане уверены, что 1,7 млрд тенге можно было бы потратить на более важные социальные проекты:
- строительство современной станции скорой помощи,
- открытие новых школ и детских садов,
- ремонт больниц и дорог,
- развитие системы общественного транспорта.
Пользователи Сети жестко раскритиковали решение акимата:
- "В четвертой школе лучше ремонт закончили бы";
- "1,7 ярда? Вы что там решили Останкино строить в Капчаге?";
- "Про экономию средств слышит только народ, а чиновники пропускают все мимо ушей?";
- "ТВ? Серьезно? Может, еще газеты печатать начнем? Нам нужна нормальная детская поликлиника"
- "Опять ненужные проекты, опять миллиарды! А за простым народом налоговая охотится".
В ответ на критику акимат Алматинской области заявил:
- "Qonaev Media – это перспективный проект, который в будущем выйдет на самоокупаемость".
- Канал будет работать на казахском и русском языках.
- Вещание составит 12 часов в сутки.
- В штате – 80 сотрудников.
- Запуск запланирован на май 2025 года.
- Финансирование сначала из бюджета, но в будущем планируется коммерческая модель.
Тем не менее, у общества остаются сомнения: действительно ли телеканал сможет выйти на самоокупаемость, или это очередной дорогостоящий проект за счет налогоплательщиков?
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