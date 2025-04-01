Акимат Конаева планирует запустить региональный телеканал Qonaev TV, на который из местного бюджета в 2025 году выделено 1,7 млрд тенге. Однако у общественности возникают вопросы: насколько оправданы такие траты в текущей экономической ситуации, передаёт BaigeNews.kz.

О тратах говорится в официальном ответе Управления внутренней политики Алматинской области на запрос INFO MONITORING.

Согласно представленным данным, средства пойдут на аренду здания, покупку оборудования, транспорта, программного обеспечения, оплату вещания на спутниковых и цифровых платформах, а также на содержание 80 сотрудников. Освоение бюджета запланировано на апрель 2025 года.

В то время как ведущие телеканалы уже адаптировали свой контент под онлайн-платформы и социальные сети, у портала и общества возник вопрос, насколько востребован новый региональный телеканал.

Горожане уверены, что 1,7 млрд тенге можно было бы потратить на более важные социальные проекты:

строительство современной станции скорой помощи,

открытие новых школ и детских садов,

ремонт больниц и дорог,

развитие системы общественного транспорта.

Пользователи Сети жестко раскритиковали решение акимата:

"В четвертой школе лучше ремонт закончили бы";

"1,7 ярда? Вы что там решили Останкино строить в Капчаге?";

"Про экономию средств слышит только народ, а чиновники пропускают все мимо ушей?";

"ТВ? Серьезно? Может, еще газеты печатать начнем? Нам нужна нормальная детская поликлиника"

"Опять ненужные проекты, опять миллиарды! А за простым народом налоговая охотится".

В ответ на критику акимат Алматинской области заявил:

"Qonaev Media – это перспективный проект, который в будущем выйдет на самоокупаемость".

Канал будет работать на казахском и русском языках.

Вещание составит 12 часов в сутки.

В штате – 80 сотрудников.

Запуск запланирован на май 2025 года.

Финансирование сначала из бюджета, но в будущем планируется коммерческая модель.

Тем не менее, у общества остаются сомнения: действительно ли телеканал сможет выйти на самоокупаемость, или это очередной дорогостоящий проект за счет налогоплательщиков?