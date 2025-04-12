Рабочее совещание, посвящённое развитию Астанинской агломерации, состоялось в Косшы. Обсудить актуальные задачи и планы на ближайшие годы собрались акимы Астаны и Акмолинской области, представители ведомств и территориальных департаментов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Агломерация включает в себя столицу, город Косшы и 45 населённых пунктов в Целиноградском, Аршалынском и Шортандинском районах. По словам акима Акмолинской области Марата Ахметжанова, развитие этого крупного региона базируется на прочных экономических, географических и социальных связях.

"В 2024 году было построено 8 школ, обеспечено газоснабжение для 26,5 тыс. человек, проведена реконструкция ключевой подстанции, построены десятки километров дорог и объектов водоснабжения. Одним из ключевых направлений для Акмолинской области остаётся формирование продовольственного пояса столицы. Планируется увеличение объёмов поставок и расширение точек реализации продукции по сниженным ценам. Создан Центр развития инвестиций "Акмола Инвест". На сегодня имеются крупные проекты, направленные на развитие глубокой переработки сырья, создание транспортно-логистического центра и другие. Это даст дополнительные рабочие места и снизит миграционные потоки в столицу", - подчеркнул Марат Ахметжанов.

Он подчеркнул, что один из приоритетов — формирование продовольственного пояса столицы. Планируется увеличить объёмы поставок сельхозпродукции и открыть больше торговых точек с доступными ценами. Также ведётся работа по привлечению инвестиций, созданию транспортно-логистического центра и запуску проектов по глубокой переработке сырья.

Аким Астаны Женис Касымбек отметил, что развитие агломерации — это не просто стратегия на бумаге, а реальные совместные шаги:

"Второй год планомерно реализуется Комплексный план развития Астанинской агломерации на 2024-2028 годы. В прошлом году мы реализовали 8 проектов в торгово-промышленной сфере в городе. В этом году планируем реализовать еще порядка 40 проектов в таких сферах как: инженерная инфраструктура, транспорт, градостроительное планирование, развитие человеческого капитала, экология и безопасность. Отдельно хочу подчеркнуть значимость взаимодействия столицы с городом Косшы – который является одним из лидеров маятниковой миграции. С городом выстроена общая транспортная сеть, осуществляется согласование градостроительных планов, продолжается синхронизация инженерной инфраструктуры, в том числе по линии электроснабжения и газификации", - сказал аким Астаны.

С докладами о ключевых проектах и инфраструктурных решениях выступили заместитель акима Акмолинской области Ернар Жаркешов и замдиректора "Астанагенплан" Азамат Хамитов. Участники совещания обсудили совместные инициативы в сфере транспорта, энергетики, логистики и туризма.

В завершение встречи стороны договорились выработать совместный план действий по реализации первоочередных задач развития Астанинской агломерации.