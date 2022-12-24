Школы, детские сады и ряд предпритий обесточат в Павлодаре

Фото: Константина Шелкова

В связи с ремонтной кампанией городским предприятием электрических сетей с 25 декабря по 28 декабря запланированы работы по ремонту оборудования, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Pavlodarnews.kz.



Так, 25 декабря с 10:00 до 12:00 часов будет отключено электричество в школе №34, ясли-садах №96, №24, предприятии "Инотех-ПВ", магазине "Куры-гриль", "Сеть столовых" по адресу Каирбаева 82, а также в жилых домах по адресу Каирбаева 80, 82.



26 декабря: ИП Баглай, придорожный комплекс по адресу Циолковского 90/1, ТОО "Компания TROYA", "Оптимист".



27 декабря: административное здание по адресу 1 Зеленый 40/1.