Школу вождения самокатов откроют в Алматы
Сегодня, 18:34
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Сегодня, 18:34Сегодня, 18:34
118Фото: акимат Алматы
Жителей Алматы научат ездить на электросамокатах по правилам. В городе 5 июля откроют третий сезон Школы вождения, передаёт BaigeNews.kz.
Любой совершеннолетний житель сможет пройти бесплатное обучение основным правилам безопасного и этичного вождения электросамокатов. Мероприятие пройдёт при поддержке административной полиции и акимата города.
Школа вождения будет работать 5 июля с 13:00 до 20:00. Мероприятие пройдёт на площадке перед входом в театр драмы имени Ауэзова.
На курсе расскажут, какие ПДД нужно знать самокатчику, принципы ответственного вождения, где можно и нельзя двигаться на электросамокате, на что необходимо обращать внимание во время движения, где и как правильно припарковать самокат.
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