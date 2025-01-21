Шестилетний ребёнок травмировался в частной школе в Астане. Родители подали в суд и выиграли дело, передаёт BaigeNews.kz.



Из материалов дела известно, что в сентябре 2024 года девочка в школе упала со стеллажей и получила травму лица.

После происшествия родители самостоятельно обратились в больницу, ребёнок был госпитализирован в экстренном порядке. Затем один из родителей обратился с иском в столичный ювенальный суд с требованием о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда с образовательной организации.

В суде представитель ответчика пояснил, что травма была получена по неосторожности, так как ребёнок, играя, упал со стеллажей.

Суд установил, что сотрудники школы не обеспечили должной безопасности ребёнка в процессе его обучения и воспитания, что привело к травме и последующим осложнениям.

Родители понесли денежные расходы на лечение ребёнка, включая покупку лекарств и оплату стационарного пребывания в платной клинике. Кроме того, суд признал, что ответчик причинил ребёнку моральный вред вследствие получения травмы, что привело к нарушению его здоровья и личных неимущественных прав.

Учитывая представленные доказательства, суд удовлетворил иск, обязав ответчика компенсировать материальный ущерб и моральный вред.

Решение вступило в законную силу.