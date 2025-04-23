В Медеуском районе Алматы решается многолетняя проблема с переполненной школой №98, передаёт BaigeNews.kz.

Построенное ещё в 1964 году здание давно не отвечает современным требованиям — при проектной мощности в 640 мест там сегодня обучаются почти 1200 детей. Изношенные коммуникации, отсутствие спортзала и условий для питания — всё это делает процесс обучения непростым.

Городские власти приняли решение построить новый корпус школы на 1500 мест. Для этого уже началась процедура выкупа земельных участков по улицам Татибекова, Полетаева и до Беимбетова. Новое здание будет отвечать актуальным требованиям безопасности и создаст комфортные условия для учёбы.

Ранее предлагался вариант разместить школу в здании бывшего детского сада на улице Текемет, однако этот участок оказался в санитарной зоне рядом с кладбищем. Кроме того, подъездные пути и плотная застройка сделали этот вариант неприемлемым.

В управлении образования отметили, что уже начата подготовка к строительству. Новый корпус школы призван не только снять перегрузку, но и обеспечить качественную образовательную среду.

Ранее астанчане жаловались на переполненность школ. В одной из таких дети ходят на урок физической культуры сразу тремя классами.