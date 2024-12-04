Школу-интернат построят на возвращённые активы в Шымкенте

В Казахстане в рамках исполнения поручений Президента ведётся работа по реализации социальных проектов за счёт возвращенных в страну незаконно выведенных активов. Из Специального государственного фонда Правительство выделило свыше 2,6 млрд тенге на строительство нового общежития для комплекса "Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж" в г. Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Правительства РК.

"Здание рассчитано на 300 мест. В проекте предусмотрены раздельные блоки для мальчиков и девочек, медицинский блок, столовая, игровые комнаты и др. Общежитие будет соответствовать всем современным требованиям", - говорится в информации.

Сегодня в специальном комплексе "Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж" обучаются 363 человека. Строительство нового здания позволит устранить дефицит мест в имеющемся общежитии, рассчитанном лишь на 120 учащихся. Объект был построен в 1975 году.

"В настоящее время из-за нехватки мест для проживания некоторые кабинеты в учебном заведении переориентированы под спальни для детей. 67 воспитанников вынуждены обучаться на дому. Новое общежитие создаст благоприятные условия для проживания детей и получения ими качественных знаний", - отметили в Правительстве.

Ранее Правительством были приняты решения о выделении средств для реализации проектов по строительству спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области, музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области, спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в г. Аркалыке, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы, специального детского сада для особенных детей в г. Актобе, школы в селе Жамансор Атырауской области, завершение строительства многопрофильного больничного комплекса в г. Риддер.

Работа продолжается.

Ранее сообщалось, что возврат активов начинает набирать обороты и становится более эффективным.